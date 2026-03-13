Дзюбу сравнили с Жириновским: «Все смеются, а потом сбывается»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил слова Артема Дзюбы о возвращении в «Спартак».
После матча с красно-белыми капитан «Акрона» сказал: «Я вернусь в «Спартак»! Готов возглавить команду. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».
– Дзюба говорил, что хочет сделать «Спартак» снова великим. Что думаете?
– Мне в каком‑то смысле Дзюба напоминает Жириновского. В самом лучшем смысле! Все смеются над тем, что он говорил, но потом это случается на самом деле, и все говорят, что Владимир Вольфович был великий!
Да, Дзюба – спартаковец, и у него есть мечта туда вернуться. Он всегда всем доказывал, что он спартаковец. Где бы он ни был, у него всегда всe получалось, как ни странно.
Казалось бы, мог где‑то хоть раз, извините за выражение, обосраться… Нет! Всегда выплывал и всегда всем всe доказывал! Здесь тоже может всe впереди быть.
Для того, чтобы стать тренером, ему еще нужно пройти курс тренера. На тренера не учатся, тренером становятся, это я точно знаю.
Говорят, что нужен опыт, несколько лет нужно поработать. На самом деле опыт приходит очень быстро, мгновенно. Есть опытные люди в 30 лет, а есть совсем неопытные в 70.
У Дзюбы может получиться то, о чем он мечтает, может получиться вернуться в «Спартак».
- Артем – воспитанник красно-белых.
- Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
- Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
- После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».