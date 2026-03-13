  • Дзюбу сравнили с Жириновским: «Все смеются, а потом сбывается»

Дзюбу сравнили с Жириновским: «Все смеются, а потом сбывается»

13 марта, 18:15
5

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил слова Артема Дзюбы о возвращении в «Спартак».

После матча с красно-белыми капитан «Акрона» сказал: «Я вернусь в «Спартак»! Готов возглавить команду. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».

– Дзюба говорил, что хочет сделать «Спартак» снова великим. Что думаете?

Мне в каком‑то смысле Дзюба напоминает Жириновского. В самом лучшем смысле! Все смеются над тем, что он говорил, но потом это случается на самом деле, и все говорят, что Владимир Вольфович был великий!

Да, Дзюба – спартаковец, и у него есть мечта туда вернуться. Он всегда всем доказывал, что он спартаковец. Где бы он ни был, у него всегда всe получалось, как ни странно.

Казалось бы, мог где‑то хоть раз, извините за выражение, обосраться… Нет! Всегда выплывал и всегда всем всe доказывал! Здесь тоже может всe впереди быть.

Для того, чтобы стать тренером, ему еще нужно пройти курс тренера. На тренера не учатся, тренером становятся, это я точно знаю.

Говорят, что нужен опыт, несколько лет нужно поработать. На самом деле опыт приходит очень быстро, мгновенно. Есть опытные люди в 30 лет, а есть совсем неопытные в 70.

У Дзюбы может получиться то, о чем он мечтает, может получиться вернуться в «Спартак».

  • Артем – воспитанник красно-белых.
  • Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
  • Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
  • После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем Непомнящий Валерий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1773415489
Трамп сделает Спартак снова великим, его пригласить надо
Ответить
NewLife
1773417737
Правильная у тебя фамилия. Что конкретно сбылось у мерзкого лживого болтуна жирика ? Иди подрочи зюбе)
Ответить
нейтральныйкакникто
1773420318
А что глобального сбылось ,сказанное Дзюбой?
Ответить
nik55
1773422618
дворником на базу
Ответить
