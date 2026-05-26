  • Опубликован расширенный состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Опубликован расширенный состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Сегодня, 01:35

Тренерский штаб сборной Узбекистана во главе с Фабио Каннаваро определился с предварительной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В расширенном составе 30 футболистов. До 1 июня из него уберут четырех игроков.

Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»), Абдувахид Нематов («Насаф»);

Защитники: Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Жахонгир Урозов («Динамо Самарканд»), Рустам Ашурматов («Истиклол»), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»), Абдулла Абдуллаев («Дибба»), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»);

Полузащитники: Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор»), Акмаль Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Банияс»), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Жасур Жалолиддинов («Согдиана»), Азиз Ганиев («Аль-Батаех»), Умарали Рахмоналиев («Сабах»);

Нападающие: Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшехир»), Жалолиддин Машарипов («Истиклол»), Достон Хамдамов («Пахтакор»), Остон Урунов («Персеполис»), Руслан Жиянов («Навбахор»), Азиз Амонов («Динамо Самарканд»), Шерзод Темиров («Эрбиль»), Игорь Сергеев («Персеполис»), Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир»).

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная Узбекистана попала в одну группу с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Еще по теме:
Раскрыта дата отправки сборной Узбекистана на ЧМ-2026 6
Семин выбрал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2026 4
Шомуродов ответил, способна ли сборная Узбекистана победить Россию 2
Источник: телеграм-канал Футбольной ассоциации Узбекистана
