Опубликован расширенный состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Узбекистана во главе с Фабио Каннаваро определился с предварительной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В расширенном составе 30 футболистов. До 1 июня из него уберут четырех игроков.

Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»), Абдувахид Нематов («Насаф»);

Защитники: Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Жахонгир Урозов («Динамо Самарканд»), Рустам Ашурматов («Истиклол»), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»), Абдулла Абдуллаев («Дибба»), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»);

Полузащитники: Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор»), Акмаль Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Банияс»), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Жасур Жалолиддинов («Согдиана»), Азиз Ганиев («Аль-Батаех»), Умарали Рахмоналиев («Сабах»);

Нападающие: Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшехир»), Жалолиддин Машарипов («Истиклол»), Достон Хамдамов («Пахтакор»), Остон Урунов («Персеполис»), Руслан Жиянов («Навбахор»), Азиз Амонов («Динамо Самарканд»), Шерзод Темиров («Эрбиль»), Игорь Сергеев («Персеполис»), Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир»).