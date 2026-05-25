Тренер сборной Испании объяснил отсутствие игроков «Реала» в заявке на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал свое решение не включать футболистов «Реала» в итоговую заявку команды на чемпионат мира.
За испанцев на ЧМ-2026 могли бы сыграть Дин Хейсен, Альваро Каррерас, Фран Гарсия, Дани Карвахаль и Гонсало Гарсия.
«В отличие от болельщиков, я не смотрю на принадлежность игрока к тому или иному клубу. Для меня это не имеет значения.
Я не могу давать никому советов, я лишь прошу игроков почувствовать цвета этой страны, как они уже это делают», – сказал де ла Фуэнте.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Испании попала в одну группу с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.
Источник: Mundo Deportivo