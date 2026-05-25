Тренер сборной Испании объяснил отсутствие игроков «Реала» в заявке на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал свое решение не включать футболистов «Реала» в итоговую заявку команды на чемпионат мира.

За испанцев на ЧМ-2026 могли бы сыграть Дин Хейсен, Альваро Каррерас, Фран Гарсия, Дани Карвахаль и Гонсало Гарсия.

«В отличие от болельщиков, я не смотрю на принадлежность игрока к тому или иному клубу. Для меня это не имеет значения.

Я не могу давать никому советов, я лишь прошу игроков почувствовать цвета этой страны, как они уже это делают», – сказал де ла Фуэнте.