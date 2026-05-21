Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Сенегала определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 28 футболистов:

Вратари: Эдуар Менди («Аль-Ахли»), Мори Диав («Гавр»), Йеванн Диуф («Ницца»);

Защитники: Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»), Мусса Ниакате («Лион»), Мамаду Сарр («Челси»), Абдулайе Сек («Маккаби Хайфа»), Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»), Исмаиль Якобс («Галатасарай»), Антуан Менди («Ницца»), Крепен Диатта («Монако»), Мустафа Мбоу («Париж»), Илай Камара («Андерлехт»);

Полузащитники: Идрисса Гуйе («Эвертон»), Пап Гуйе («Вильярреал»), Ламин Камара («Монако»), Хабиб Диарра («Сандерленд»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Бара Сапоко Ндиайе («Бавария»);

Нападающие: Садио Мане («Аль-Наср»), Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»); Илиман Ндиай («Эвертон»), Ибраим Мбайе («ПСЖ»), Ассане Диао («Комо»), Николас Джексон («Бавария»), Бамба Дьенг («Лорьян»), Шериф Ндиайе («Самсунспор»).