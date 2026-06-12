Погба назвал лучшего нападающего поколения

Полузащитник «Монако» Поль Погба оценил игру Килиана Мбаппе в этом сезоне. Он назвал форварда «Реала» лучшим нападающим поколения.

«Можете ли вы представить, чтобы я сказал, что у него был слегка сложный сезон, а этот «сложный сезон» был бы лучшим сезоном в карьере почти для любого нападающего? Вот насколько он хорош.

Если сезон, в котором он забил 40 голов, считается сложным для него... Я даже не знаю. Просто скажу: для меня это отнюдь не плохой сезон!

Он лучший нападающий своего поколения. Точка», – сказал Погба.