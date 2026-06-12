Погба назвал лучшего нападающего поколения

Полузащитник «Монако» Поль Погба оценил игру Килиана Мбаппе в этом сезоне. Он назвал форварда «Реала» лучшим нападающим поколения.
«Можете ли вы представить, чтобы я сказал, что у него был слегка сложный сезон, а этот «сложный сезон» был бы лучшим сезоном в карьере почти для любого нападающего? Вот насколько он хорош.
Если сезон, в котором он забил 40 голов, считается сложным для него... Я даже не знаю. Просто скажу: для меня это отнюдь не плохой сезон!
Он лучший нападающий своего поколения. Точка», – сказал Погба.
- Мбаппе забил 43 гола за «Реал» во всех турнирах этого сезона.
- «Реал» не выиграл ни одного крупного трофея, завершив этот год без наград.
Источник: ESPN