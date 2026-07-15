Позиция «Спартака» по трансферу Головина

Московский «Спартак» не рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

Кандидатура 30-летнего хавбека не предлагалась руководству красно-белых. Селекционный отдел столичного клуба сосредоточен на закрытии других позиций, которые находятся в приоритете.