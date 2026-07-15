Позиция «Спартака» по трансферу Головина

Московский «Спартак» не рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.
Кандидатура 30-летнего хавбека не предлагалась руководству красно-белых. Селекционный отдел столичного клуба сосредоточен на закрытии других позиций, которые находятся в приоритете.
- Александр Головин выступает за монегасков с лета 2018 года.
- Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2029-го. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в 18 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Лиги 1 Головин провeл 25 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»