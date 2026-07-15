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Позиция «Спартака» по трансферу Головина

Сегодня, 12:00
5

Московский «Спартак» не рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

Кандидатура 30-летнего хавбека не предлагалась руководству красно-белых. Селекционный отдел столичного клуба сосредоточен на закрытии других позиций, которые находятся в приоритете.

  • Александр Головин выступает за монегасков с лета 2018 года.
  • Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2029-го. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в 18 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне Лиги 1 Головин провeл 25 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Спартак Головин Александр
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1784106608
Скоро сезон возобновляется, а отдел всё ещё сосредоточен. Кто забивать будет?
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Литейный 4 (returned)
1784116392
Головин в своём уме, чтобы не вляпаться в антинародный позор. Гыгыгы
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