«Зенит» вступил в переговоры по Головину, сумма возможного трансфера – 25 миллионов

Александр Головин может покинуть «Монако» в летнее трансферное окно.

На российского полузащитника претендуют саудовские и российские клубы, которые уже вступили в переговоры по футболисту. В число заинтересованных клубов входит «Зенит».

Сумма возможного трансфера оценивается в 25 миллионов евро.