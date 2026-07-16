«Зенит» вступил в переговоры по Головину, сумма возможного трансфера – 25 миллионов

Александр Головин может покинуть «Монако» в летнее трансферное окно.
На российского полузащитника претендуют саудовские и российские клубы, которые уже вступили в переговоры по футболисту. В число заинтересованных клубов входит «Зенит».
Сумма возможного трансфера оценивается в 25 миллионов евро.
- 30-летний Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
- Он выступает за команду с лета 2018 года. Срок его контракта с монегасками рассчитан до середины 2029-го.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 18 миллионов евро.
Источник: Foot Mercato