Баринова заподозрили в шизофрении

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин заметил расстройство личности у полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова.

«Не исключено, что у Дмитрия Баринова раздвоение личности.

Одна личность: в «Локомотиве» всe плохо и в ближайшее время хорошо не будет. Поэтому все бегут и никто не оглядывается.

Другая: не исключает собственного возвращения в «Локомотив» при «определeнных обстоятельствах» (полагаю, если его назначат генеральным директором), хотя с трибуны он уже услышал отношение к себе от общественности.

Дмитрий Баринов, ждeм вас в медиа снова», – написал Зимин.