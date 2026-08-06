Баринова заподозрили в шизофрении

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин заметил расстройство личности у полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова.
«Не исключено, что у Дмитрия Баринова раздвоение личности.
Одна личность: в «Локомотиве» всe плохо и в ближайшее время хорошо не будет. Поэтому все бегут и никто не оглядывается.
Другая: не исключает собственного возвращения в «Локомотив» при «определeнных обстоятельствах» (полагаю, если его назначат генеральным директором), хотя с трибуны он уже услышал отношение к себе от общественности.
Дмитрий Баринов, ждeм вас в медиа снова», – написал Зимин.
- 29-летний Баринов перешел в январе 2026 года в ЦСКА из «Локомотива», где до этого провел всю карьеру.
- Накануне по ходу игры болельщики красно-зеленых оскорбляли футболиста.
- Баринов вызывается в сборную России.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина