В Косово отреагировали на трансфер Даку в «Спартак»

Спортивный журналист из Косова, генеральный директор Gazeta Olle Ромак Зекири оценил переход форварда Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

«Даку – настоящий профессионал. Он был лучшим нападающим в РПЛ в последние годы, и я убеждeн, что он забьeт много голов за «Спартак». Это огромный клуб, и, судя по тому, что мы видели, против его перехода выступила лишь небольшая группа болельщиков. Я уверен, что со временем он покорит их сердца.

В нашей стране переход Даку в «Спартак» был воспринят положительно, потому что все желают только лучшего одной из крупнейших футбольных звeзд Албании. Мы считаем, что никогда не следует смешивать спорт и политику.

Мы здесь следим за РПЛ, потому что на протяжении многих лет там выступали албанские футболисты: Бернард Бериша, Беким Балай, Одисе Роши. Сейчас там играют футболисты сборной Косова Велдин Ходжа и Дардан Шабанхаджай, а также албанец Назми Грипши», – сказал Зекири.