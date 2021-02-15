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Одисе Роши
Одисе Роши
Завершил карьеру
22 мая 1991 (35), Фиер
#21 | Полузащитник
187 см
Албания
Статистика
Новости
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Публикации
Фото
«Ахмат» отдал Роши в аренду венгерскому клубу
2021.02.15 19:28
1
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Нобоа, Понсе и Азмун – в сборной третьего тура РПЛ по версии Opta
2020.08.20 19:31
4
Фото
Влашич – лучший игрок минувшего сезона РПЛ по проценту удачных обводок
2020.08.03 07:37
7
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Берг, Алексей Миранчук и три игрока «Уфы» вошли в символическую сборную 25-го тура по версии Opta
2020.07.02 14:07
4
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Четыре игрока «Локомотива» и по два – из «Зенита» и «Ахмата» включены в сборную тура РПЛ по версии InStat
2019.08.06 14:17
8
«Ахмат» объявил о продлении контракта с Роши
2019.05.26 08:57
3
Полузащитник «Ахмата» Роши из-за разрыва крестообразной связки пропустит полгода
2018.08.21 22:39
5
Роши может перейти из «Ахмата» в загребское «Динамо»
2018.01.05 13:26
4
Видео
Семенов, Роши и Бериша присоединились к «Ахмату» в Австрии
2017.06.19 07:14
Видео
Игрок сборной Албании перешел в «Терек»
2016.07.22 11:41
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