Роши может перейти из «Ахмата» в загребское «Динамо»

«Динамо» Загреб интересуется полузащитником «Ахмата» Одисе Роши. Об этом сообщил ресурс Lajmi.

Роши пополнил состав грозненского клуба в июле 2016 года, перейдя из «Риеки» за 500 тысяч евро. В текущем сезоне он принял участие в 12-ти матчах всех соревнований, в которых отдал три результативные передачи.

Портал Trasnfermarkt оценивает Роши в 1,4 миллиона евро.

После 20-ти туров чемпионата Хорватии загребский клуб лидирует в чемпионской гонке.