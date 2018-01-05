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    Роши может перейти из «Ахмата» в загребское «Динамо»

    «Динамо» Загреб интересуется полузащитником «Ахмата» Одисе Роши. Об этом сообщил ресурс Lajmi.

    Роши пополнил состав грозненского клуба в июле 2016 года, перейдя из «Риеки» за 500 тысяч евро. В текущем сезоне он принял участие в 12-ти матчах всех соревнований, в которых отдал три результативные передачи.

    Портал Trasnfermarkt оценивает Роши в 1,4 миллиона евро.

    После 20-ти туров чемпионата Хорватии загребский клуб лидирует в чемпионской гонке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2018 13:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 января 2018, 16:38

      нельзя его продават.он прилично хорошего уровня. можеть еще и прибавить.

      4
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      Рейтинг: -29

      dgg389 5 января 2018, 14:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

      -5
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 5 января 2018, 13:53

      На мой взгляд Роши лучший игрок Ахмата,его нельзя продавать даже за 5 лимонов.

      5
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 января 2018, 13:36

      Ну если на нем можно заработать то нужно отдавать, он всеравно редко играет!

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