- 29 июня 2022
- 08:30 В «Ювентус» перейдет 17-летний игрок «Риеки»
- 26 мая 2022
- 23:21 «Хайдук» – обладатель Кубка Хорватии
- 23 апреля 2022
- 19:47 Меркулов: «Лимит на легионеров – зло. То, чему я учился в РПЛ, иностранцы умеют на выходе из школы»
- 14:18 Защитник «Риеки» Меркулов: «По сравнению с «Рубином» упал в зарплате больше чем в три раза»
- 11:56 Хорватская «Риека» не собирается расторгать контракт с Меркуловым
- 29 июля 2021
- 09:16 «Многое узнал для себя в плане футбола». Меркулов – об уходе из «Рубина»
- 28 июля 2021
- 16:27 «Рубин» объявил о переходе Меркулова и Косарева в хорватские клубы 3
- 27 ноября 2020
- 00:23 Видео Игроки «Наполи» вышли на матч с «Риекой» в футболках с фамилией Марадоны и 10-м номером
- 26 ноября 2020
- 22:34 Видео Фанаты «Наполи» почтили память Марадоны перед матчем ЛЕ с «Риекой» 1
- 10 июля 2018
- 20:45 Товарищеский матч. «Спартак» пропустил три мяча и проиграл «Риеке», Жиго забил в свои ворота 20
- 18:24 Сегодня Ташаев дебютирует за «Спартак» в контрольном матче с «Риекой» 10
- 27 июня 2018
- 15:18 На сборе в Австрии «Спартак» сыграет с «Риекой», «Рударом» и «Трабзонспором» 4
- 8 декабря 2017
- 08:42 Гаттузо: «Мы приезжали сюда не для того, чтобы проиграть» 2
- 7 декабря 2017
- 23:14 Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
- 24 ноября 2017
- 01:09 Лига Европы. «Милан» крупно выиграл у «Аустрии» 1
- 2 ноября 2017
- 23:08 Лига Европы. «Милан» не смог забить АЕКу, «Риека» крупно уступила «Аустрии»
- 20 октября 2017
- 00:05 Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией» 3
- 29 сентября 2017
- 10:05 Монтелла: «Победа над «Риекой» – большой шаг вперед для «Милана» 5
- 28 сентября 2017
- 23:59 Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью 1
- 14 сентября 2017
- 21:55 Лига Европы. «Милан» забил пять мячей «Аустрии», АЕК победил «Риеку» 1
- 22 августа 2017
- 23:38 Лига чемпионов. «Наполи», «Севилья», «Марибор» и «Олимпиакос» пробились в групповой этап 15
- 16 августа 2017
- 23:38 Лига чемпионов. «Истанбул ББ» уступил «Севилье», «Наполи» обыграл «Ниццу» и другие результаты 2
- 2 августа 2017
- 18:48 «Спартак» и «Локомотив» интересуются защитником «Риеки» 3
- 30 июня 2017
- 22:52 Семин: «Проигранный «Риеке» матч был полезным для нас» 2