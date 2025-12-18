Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-3-3
23
Фесюн
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
6
Гомес
10
Педриньо
29
Назарина
7
Эгиналдо
27
Очеретко
11
Невертон
3-1-1-2-3
23
Зломислич
22
Орек
6
Радельич
51
Хушич
34
Деветак
26
Дантас
19
Виньято
10
Фрук
20
Ндокит
17
Менало
18
Аду-Аджей
37
Феррейра
37
Феррейра
10
Педриньо
8
Крыськив
8
Крыськив
10
Педриньо
7
Эгиналдо
14
Исаке
14
Исаке
7
Эгиналдо
11
Невертон
49
Мейреллес
49
Мейреллес
11
Невертон
22
Орек
23
Ласицкас
23
Ласицкас
22
Орек
17
Менало
25
25
17
Менало
19
Виньято
27
27
19
Виньято
20
Ндокит
4
Янкович
4
Янкович
20
Ндокит
10
Фрук
9
Чоп
9
Чоп
10
Фрук
Остались в запасе
Шахтер
Риека
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
99
Aleksa Todorović
ВР
1
Vito Kovač
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
72
Fran Škalamera
ЦП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
1
Vito Kovač
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
72
Fran Škalamera
ЦП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Шахтер - Риека
1
3
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
10
Офсайды
5
1
Количество передач
522
298
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
4
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.43
xGP (предотвращенные голы)
1.06
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Риека», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Риека»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»