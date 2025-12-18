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  • «Шахтер» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

«Шахтер» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

18 декабря 2025, 21:50
Шахтер
18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
0 : 0
Завершен
Риека
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
Главный тренер
Арда Туран
Риека
23
Мартин Зломислич
(К) ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
10
Тони Фрук
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
14
Исаке
АП
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
1
Vito Kovač
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
72
Fran Škalamera
ЦП
4
Нико Янкович
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
4-3-3
23
Фесюн
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
6
Гомес
10
Педриньо
29
Назарина
7
Эгиналдо
27
Очеретко
11
Невертон
3-1-1-2-3
23
Зломислич
22
Орек
6
Радельич
51
Хушич
34
Деветак
26
Дантас
19
Виньято
10
Фрук
20
Ндокит
17
Менало
18
Аду-Аджей
37
Феррейра
37
Феррейра
10
Педриньо
8
Крыськив
8
Крыськив
10
Педриньо
7
Эгиналдо
14
Исаке
14
Исаке
7
Эгиналдо
11
Невертон
49
Мейреллес
49
Мейреллес
11
Невертон
22
Орек
23
Ласицкас
23
Ласицкас
22
Орек
17
Менало
25
25
17
Менало
19
Виньято
27
27
19
Виньято
20
Ндокит
4
Янкович
4
Янкович
20
Ндокит
10
Фрук
9
Чоп
9
Чоп
10
Фрук
Остались в запасе
Шахтер
Риека
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
99
Aleksa Todorović
ВР
1
Vito Kovač
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
72
Fran Škalamera
ЦП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
1
Vito Kovač
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
72
Fran Škalamera
ЦП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Шахтер - Риека
1
3
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
10
Офсайды
5
1
Количество передач
522
298
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
4
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.43
xGP (предотвращенные голы)
1.06
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Риека», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Риека»

«Шахтер» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Риека Шахтер
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