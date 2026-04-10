Зобнин отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на слова бывшего форварда красно-белых Александра Соболева.

– Никак не реагирую на слова Соболева, что в «Спартаке» есть люди-паразиты. Сашу я знаю. Что сказать по этому поводу… Нужно у него спросить. В принципе, это вообще не моя история. Мы в команде вообще не зацикливаемся на этом. Ну сказал и сказал. Его право. Он может говорить всe что угодно. Как реагировать? Да никак.

– По логике Соболева, паразиты обыграли «Зенит»?

– «Спартак» обыграл «Зенит».