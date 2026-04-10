Зобнин отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на слова бывшего форварда красно-белых Александра Соболева.
– Никак не реагирую на слова Соболева, что в «Спартаке» есть люди-паразиты. Сашу я знаю. Что сказать по этому поводу… Нужно у него спросить. В принципе, это вообще не моя история. Мы в команде вообще не зацикливаемся на этом. Ну сказал и сказал. Его право. Он может говорить всe что угодно. Как реагировать? Да никак.
– По логике Соболева, паразиты обыграли «Зенит»?
- Ранее Соболев высказался о причинах ухода из «Спартака»: «В клубе есть несколько определeнных людей, которые делают «Спартаку» только хуже. Футболисты знают, о ком я говорю – речь о людях-паразитах, которые изнутри делают клубу плохо. И в том числе из-за этих людей я тоже ушeл. Я уверен, что, если клуб уберeт этих паразитов, – а клуб прекрасно знает, что это за люди, – «Спартак» станет лучше».
- «Зенит» приобрел игрока у красно-белых в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
