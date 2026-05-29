  • Осинькин впервые прокомментировал драку игрока с тренером «Сочи»

Осинькин впервые прокомментировал драку игрока с тренером «Сочи»

Вчера, 19:55
5

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин ответил на вопросы о конфликте в раздевалке после поражения от «Пари НН» 7 марта.

– Иван Карпов написал, что после поражения от «Нижнего» вы устроили разнос в раздевалке: кидались бутылками об пол и много кричали, но «все не по делу».

– Разговор в раздевалке был очень коротким. Все остальное – выдумки людей, которые с удовольствием поделились ими с Карповым.

Все, что происходит в раздевалке, должно там и оставаться. В любой команде вычисляют людей, которые сливают информацию.

Вы прекрасно знаете, что сейчас происходит в «Реале». Когда-то что-то такое было в «Баварии». Такие ситуации не красят клуб, но еще больше это не красит людей, которые все выворачивают наизнанку.

– Вы вычислили, кто слил информацию?

– Мне все предельно понятно, но я не буду продолжать эту тему.

– После этого матча вы были наиболее эмоциональны за время работы в «Сочи»?

– Я сказал пять слов.

– Бутылки не летали?

– Может быть, одну бросил на пол. Такое бывает достаточно часто. Если вы думаете, что крик после матча – что-то экстраординарное, то я вас разочарую.

– Также Карпов утверждал, что вам ответил Кирилл Кравцов: «Как вы нас тренировали, так мы и сыграли. Тому, что вы сейчас рассказываете, вы нас не учили и установок таких не давали». После этого вы якобы предъявили Кравцову, что он ходит пешком по полю. А тренер вратарей Алексей Антонюк набросился с кулаками на Кравцова.

– Вы верите, что в такой момент в раздевалке люди строят такие длинные предложения?

– Я не знаю, я спрашиваю, говорил ли такое Кравцов.

– Мини-конфликт с Кравцовым был, но вообще не в таком контексте. Все перекрутили.

– После «Нижнего» он три матча провел в запасе.

– Такое бывает. А потом он играл.

– Три матча на скамейке связаны с мини-конфликтом?

– Не знаю. Не помню.

  • Осинькин возглавляет сочинцев с сентября прошлого года.
  • Команда финишировала последней в РПЛ и напрямую вылетела в PARI Первую лигу.

Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Сочи Кравцов Кирилл Осинькин Игорь
Император 1
1780074397
Не знаю, не помню— либо что-то всё-таки было и он скрывает, либо у него с памятью проблемы.
...уефан
1780080021
...писарчук, твой нюх я топтал, это интервью, а не допрос, ты ни чего не перепутал!?...
Сергей-Куприянов-vkontakt
1780081294
Тоже не понимаю,зачем давить тренеру на мозоль.Зачем выспрашивать такое,неужели кроме грязи ничего не интересует больше?Явно на подобное никому не хочется отвечать,Осинькин ещё терпеливо отвечал на подобное...
