Кордоба высказался об уходе Сперцяна из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал возможный уход Эдуарда Сперцяна. Вчера стало известно, что он может уехать в Саудовскую Аравию.
– Есть вероятность, что Эдуард Сперцян больше не сыграет за «Краснодар». Он перерос уровень РПЛ?
– Мы с ним это не обсуждали. Уезжать или нет – решать только ему. Это его выбор. Советы давать можно, но он в состоянии разобраться сам. Он знает о своих данных, на что он способен.
– Можешь представить «Краснодар» без Сперцяна?
– Нам, конечно, будет тяжелее. Это наш лидер. Но мы – команда. Если уйду я, то тоже многое поменяется. Но команду все равно перестроят и пересоберут.
- Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 25 миллионов евро. Ранее им интересовались «Аякс», «Лидс» и другие клубы Европы.
- В сезоне-2025/26 Сперцян забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
- У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года. Сперцян – воспитанник краснодарской академии.
Источник: «Спорт-Экспресс»