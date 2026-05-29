Кордоба высказался об уходе Сперцяна из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал возможный уход Эдуарда Сперцяна. Вчера стало известно, что он может уехать в Саудовскую Аравию.

– Есть вероятность, что Эдуард Сперцян больше не сыграет за «Краснодар». Он перерос уровень РПЛ?

– Мы с ним это не обсуждали. Уезжать или нет – решать только ему. Это его выбор. Советы давать можно, но он в состоянии разобраться сам. Он знает о своих данных, на что он способен.

– Можешь представить «Краснодар» без Сперцяна?

– Нам, конечно, будет тяжелее. Это наш лидер. Но мы – команда. Если уйду я, то тоже многое поменяется. Но команду все равно перестроят и пересоберут.