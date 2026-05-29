Сергеев – о новом тренере «Динамо»: «Это решение руководства»

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев отреагировал на назначение Сандро Шварца новым главным тренером команды.
«Это решение руководства. Я не работал с ним, нас собирают 18 числа в «Динамо». Посмотрим, как будет. Нужно забыть старый сезон.
Написал Санычу (Ролану Гусеву), поблагодарил. Всегда грустно, когда кого‑то убирают», – сказал Сергеев.
- Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Немецкий специалист уже возглавлял «Динамо» – с 2020 по 2022 год.
- Шварцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в немецких «Герте» и «Майнце», а также в американском «Нью-Йорк Ред Буллз».
- «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.
