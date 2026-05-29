Сергеев – о новом тренере «Динамо»: «Это решение руководства»

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев отреагировал на назначение Сандро Шварца новым главным тренером команды.

«Это решение руководства. Я не работал с ним, нас собирают 18 числа в «Динамо». Посмотрим, как будет. Нужно забыть старый сезон.

Написал Санычу (Ролану Гусеву), поблагодарил. Всегда грустно, когда кого‑то убирают», – сказал Сергеев.