Пономарев одним словом описал игру сборной России против Египта

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными Египта и России.

Россияне на выезде проиграли со счетом 0:1.

Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Зико.

Команда Валерия Карпина провела худший матч за 5 лет.

«Что здесь говорить по игре? Тошниловка какая-то! Я все смотрел и надеялся, что хоть что-то у нашей сборной получится, что какой-нибудь дурацкий гол забьем всe-таки этой команде, но нет.

Все восхищаются почему-то Батраковым, Кисляком, Обляковым, но нет у нас ничего. Поэтому уже даже на уровне Египта скатились. Даже на этом уровне не смотримся», – сказал Пономарев.