  Пономарев одним словом описал игру сборной России против Египта

Пономарев одним словом описал игру сборной России против Египта

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными Египта и России.

  • Россияне на выезде проиграли со счетом 0:1.
  • Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Зико.
  • Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.
  • Команда Валерия Карпина провела худший матч за 5 лет.

«Что здесь говорить по игре? Тошниловка какая-то! Я все смотрел и надеялся, что хоть что-то у нашей сборной получится, что какой-нибудь дурацкий гол забьем всe-таки этой команде, но нет.

Все восхищаются почему-то Батраковым, Кисляком, Обляковым, но нет у нас ничего. Поэтому уже даже на уровне Египта скатились. Даже на этом уровне не смотримся», – сказал Пономарев.

Evgenijgerasimov607@gmail
1780064584
Отлищщщно! Не добавить,не прибавить
Ответить
Айболид
1780065355
Убегать. — Канать. Обрываться. — Правильно. Говорить неправду. — Фуфло толкать. — Хорошо. — Тики-так. — Пивная. — Тошниловка. — Ограбление. — Гоп-стоп.... (с)
Ответить
...уефан
1780065852
...дед даже отбой перенёс с привычных 20.30. сразу после "Спокойной ночи старики" на немыслимые 23.30., а они даже один гол вымучить не смогли. Печаль...
Ответить
zigbert
1780067024
Все таки не этот худший матч а игра со сборной Чили на своем поле 0:2.
Ответить
raritet
1780070605
А почему должны смотреться? Большая страна - это не обязательно большой футбол. Это , в первую очередь большие аппетиты людей , которые пасутся на футбольной лужайке. И самое главное, футбол, если что, командная игра Ее быть не может только потому что должен быть основной костяк , который от игры к игре , постепенно налаживает связи. И это напрямую связано с " искуссным " мастером создавать команды , тренером Всея Руси . Что то не пойму. А что в законе так и прописано : Токмо Карпин. И никто другой не смей посягать...
Ответить
sochi-2013
1780079488
Кто-то еще смотрит эту тошниловку....Я поражаюсь!
Ответить
Garrincha58
1780080683
Ждём финал ЛЧ, а потом ЧМ. Буркина с фасой пусть смотрят фиговые эксперты
Ответить
