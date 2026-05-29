Реакция Карпина на поражение России от Египта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по итогам товарищеского матча против Египта (0:1).
– Если вы говорите про голевые моменты у ворот Египта, их было немного. За исключением гола у наших ворот, здесь тоже ничего не было. Обе команды сыграли хорошо в обороне, достаточно равная игра.
– Вы играли с Египтом в 2018 году. Как изменился соперник?
– Понятно, что это абсолютно разные сборные, и наша команда другая. Возможно, не осталось ни одного игрока из того состава. Сборная Египта стала сильнее со временем.
- Египет готовится к ЧМ-2026. Команда сыграет в одной группе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией. Турнир стартует 11 июня в США. Также матчи состоятся в Канаде и Мексике.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Бан был введен после начала СВО на Украине.
- В РФС рассчитывают на прекращение бана в 2026 году.
Источник: «Матч ТВ»