Реакция Карпина на поражение России от Египта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по итогам товарищеского матча против Египта (0:1).

– Если вы говорите про голевые моменты у ворот Египта, их было немного. За исключением гола у наших ворот, здесь тоже ничего не было. Обе команды сыграли хорошо в обороне, достаточно равная игра.

– Вы играли с Египтом в 2018 году. Как изменился соперник?

– Понятно, что это абсолютно разные сборные, и наша команда другая. Возможно, не осталось ни одного игрока из того состава. Сборная Египта стала сильнее со временем.