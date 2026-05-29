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Реакция Карпина на поражение России от Египта

29 мая, 01:19
16

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по итогам товарищеского матча против Египта (0:1).

– Если вы говорите про голевые моменты у ворот Египта, их было немного. За исключением гола у наших ворот, здесь тоже ничего не было. Обе команды сыграли хорошо в обороне, достаточно равная игра.

– Вы играли с Египтом в 2018 году. Как изменился соперник?

– Понятно, что это абсолютно разные сборные, и наша команда другая. Возможно, не осталось ни одного игрока из того состава. Сборная Египта стала сильнее со временем.

  • Египет готовится к ЧМ-2026. Команда сыграет в одной группе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией. Турнир стартует 11 июня в США. Также матчи состоятся в Канаде и Мексике.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Бан был введен после начала СВО на Украине.
  • В РФС рассчитывают на прекращение бана в 2026 году.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Египет Карпин Валерий
Комментарии (16)
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vick-north-west
1780009309
В 18м году с Египтом играл не Карпин, а сборная Черчесова с Дзюбой, Черышевым и Самедовым
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vick-north-west
1780009886
За Египет играли Салах и Махмуд Хассан, Россия поменялась 100%, только Зобнин мог попасть в этот состав, но у Карпина на него аллергия
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BarStep
1780024691
Тренеришка Гы
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Давид59
1780031627
Равная игра? Хмм. Мне, однако, показалось, что Египет был классом сильно повыше. И Карпин тут не виноват. В изоляции, без ЧМ, ЧЕ и еврокубков деградация неизбежна.😕
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ilya-ilya-google
1780035598
Ничего, обыграем Тринидад, зацепим ничью с Буркино и выйдем из группы, где по пенальти обыграем Тобаго, а вот дальше с Фасо будет трудно
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