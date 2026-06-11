Инфантино рассказал о проблемах на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о проблемах во время организации чемпионата мира-2026. Он не жалеет о том, что турнир пройдет в США.

«Я ни о чем не жалею. Последние 30 лет я занимаюсь организацией мероприятий. Я привык решать проблемы – как крупные, так и мелкие. На пресс-конференции три с половиной года назад проблемы, вероятно, были даже серьезнее.

Проблемы есть. Для мероприятия такого масштаба это нормально. Часть из них возникает в США, часть – в Канаде, часть – в Мексике. Надеюсь, мы сможем решить их все. Скорее всего, нет, но мы сделаем все возможное», – сказал Инфантино.