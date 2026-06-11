Инфантино рассказал о проблемах на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о проблемах во время организации чемпионата мира-2026. Он не жалеет о том, что турнир пройдет в США.
«Я ни о чем не жалею. Последние 30 лет я занимаюсь организацией мероприятий. Я привык решать проблемы – как крупные, так и мелкие. На пресс-конференции три с половиной года назад проблемы, вероятно, были даже серьезнее.
Проблемы есть. Для мероприятия такого масштаба это нормально. Часть из них возникает в США, часть – в Канаде, часть – в Мексике. Надеюсь, мы сможем решить их все. Скорее всего, нет, но мы сделаем все возможное», – сказал Инфантино.
- Тщательные проверки в аэропортах затронули многих участников турнира. Сборная Ирана перенесла базу в мексиканскую Тихуану и организовала выезды на матчи в США с пребыванием не более 48 часов. Иранская федерация обвинила американскую сторону в «дискриминационном обращении» – выделенная квота билетов для болельщиков была отозвана, и федерация не может предоставить зрителям ни одного билета. ФИФА уже пытается урегулировать ситуацию.
- Болельщики из Марокко и Шотландии также пожаловались на отзыв разрешений на въезд (Esta) после того, как все расходы на поездку уже были понесены. Нападающего сборной Ирака Аймена Хуссейна задержали в аэропорту Чикаго на семь часов для длительного допроса, разлучив с командой и отобрав телефон. Его отец погиб в 2008 году в бою против «Аль-Каиды» (деятельность организации запрещена на территории РФ), а брата убили боевики ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ). Официального фотографа иракцев Талала Салаха после 12-часового задержания и вовсе депортировали.
- Турнир стартует завтра матчем открытия Мексика – ЮАР на стадионе «Ацтека» в Мехико, где также неспокойно: тысячи протестующих уже блокировали подъезды к арене. Правительство страны пообещало обеспечить мирное проведение церемонии открытия. В Канаде, третьей стране-хозяйке чемпионата мира, обстановка пока остается спокойной.
Источник: The Athletic