Раскрыто реальное наказание Балогуна за удаление на ЧМ-2026

ФИФА обошлась финансовыми санкциями в отношении форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Американского футболиста оштрафовали на 40 тысяч долларов (около 3 миллионов рублей) за удаление в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0).

Половину суммы штрафа оплатит Федерация футбола США.

Изначально Балогуна дисквалифицировали на одну игру.

Он должен был пропустить матч с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026.

В воскресенье дисквалификацию игрока сборной США внезапно приостановили.

Это вызвало бурную реакцию – ФИФА стали массово обвинять в коррупции.

Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино по поводу пересмотра наказания для Балогуна.

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