Роналду заплакал после вылета Португалии с ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на вылет с ЧМ-2026 от Испании.
- Испанцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте.
- Единственный мяч забил вышедший на замену Микель Мерино.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Эта игра стала последней для 41-летнего Роналду на ЧМ.
Криштиану едва сдерживал слезы после финального свистка, но в итоге все-таки заплакал.
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Фото: Lars Baron / Staff / Getty Images
Источник: «Бомбардир»