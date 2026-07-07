Роналду заплакал после вылета Португалии с ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на вылет с ЧМ-2026 от Испании.

Испанцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте.

Единственный мяч забил вышедший на замену Микель Мерино.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Эта игра стала последней для 41-летнего Роналду на ЧМ.

Криштиану едва сдерживал слезы после финального свистка, но в итоге все-таки заплакал.

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Фото: Lars Baron / Staff / Getty Images