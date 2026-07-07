Роналду провел последний матч на ЧМ

Португалия вылетела с ЧМ-2026, проиграв Испании в 1/8 финала со счетом 0:1.
41-летний Криштиану Роналду провел матч полностью и не отметился голевыми действиями.
Для него эта игра стала последней на чемпионатах мира. Форвард сам анонсировал это перед противостоянием с испанцами.
Роналду поучаствовал в шести ЧМ и ни разу не выиграл турнир. Лучшее достижение – четвертое место в 2006 году.
Криштиану провел 27 матчей на мундиалях (2-й результат в истории) и забил 11 голов (9-й результат в истории).
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Источник: «Бомбардир»