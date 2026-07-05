Роналду раскрыл, будет ли ЧМ-2026 последним в его карьере

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сказал, что чемпионат мира-2026 будет последним в его карьере.

– Прежде всего, спасибо вам за все, что вы сделали для футбола. Мы все наслаждались вашим противостоянием с Месси. Как вы переживаете ожидание этого матча, который станет для вас особенным? Что бы вы хотели сказать болельщикам, которые находятся здесь?

– Последний чемпионат мира [смеется]... Интересный вопрос, мне понравился. В конечном счете остаются люди. Люди, которым мы нравимся, люди, которым мы можем подарить особенные моменты. И я вижу людей, которые работают рядом с нами. Это потрясающие воспоминания.

Во время перелета я сразу понял, что одна из бортпроводниц – аргентинка. Просто по тому, как она посмотрела на меня. Я сказал ей: «Я знаю, что ты аргентинка. Ты посмотрела на меня и тут же отвела взгляд. Вы меня не любите...» Но моя жена – аргентинка. Так что все в порядке.

Нужно просто наслаждаться каждым моментом. Да, это будет мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им.

41-летний Роналду забил 3 гола в 4 матчах на ЧМ-2026.

Сборная Португалии в 1/8 финала сыграет с Испанией 6 июля. Матч начнется в 22:00 мск.

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