Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Adidas представил мяч для финала ЧМ-2026

Вчера, 22:11
3

Состоялась презентация официального мяча для финального матча ЧМ-2026.

Его совместно представили ФИФА и компания Adidas.

Название мяча – Trionda Final. Он выполнен в белом цвете с черно-золотыми вставками и красными деталями.

На игровой снаряд нанесены названия городов, принимающих матчи чемпионата мира.

  • Финальный матч ЧМ-2026 запланирован на 19 июля.
  • Trionda Final будет использоваться, начиная со стадии 1/2 финала турнира.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
«Есть все основания для импичмента»: экс-президент РФС – об Инфантино 1
Мбаппе вступил в перепалку с сенатором Парагвая: «Недостойная и презренная женщина» 4
Губерниев – о том, что Балогун сыграет с Бельгией: «Если европейцы не зассут, с гнетом американских феодалов можно будет справиться» 7
Источник: твиттер Adidas
Чемпионат мира
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1783365936
Мяч такой себе, но кубок очень даже ничего)
Ответить
Император Бомжей
1783367860
Такой кубок, как раз .. Сильный мозг бы мог присесть на кубок, не на бутылку в этот раз!
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
69
ЧМ-2026. Испания выбила Португалию, забив на 91-й минуте – 1:0!
00:01
1
Хорватия пожаловалась в ФИФА на судейство в матче с Португалией на ЧМ-2026
Вчера, 22:55
2
ВидеоНайден еще один двойник Холанда в России
Вчера, 22:38
6
Ловчев прошелся по ФИФА: «Нам просто плюют в лицо»
Вчера, 22:25
2
ФотоAdidas представил мяч для финала ЧМ-2026
Вчера, 22:11
3
Смородская вынесла вердикт новичку «Краснодара»: «Даже лавку не усилит»
Вчера, 21:56
2
«Есть все основания для импичмента»: экс-президент РФС – об Инфантино
Вчера, 21:41
3
Мбаппе вступил в перепалку с сенатором Парагвая: «Недостойная и презренная женщина»
Вчера, 21:19
7
Губерниев – о том, что Балогун сыграет с Бельгией: «Если европейцы не зассут, с гнетом американских феодалов можно будет справиться»
Вчера, 20:56
9
Все новости
Все новости
Генич раскритиковал игру Ямаля против Португалии
Вчера, 23:42
Орлов отреагировал на отмену дисквалификации Балогуна
Вчера, 23:29
1
«Есть все основания для импичмента»: экс-президент РФС – об Инфантино
Вчера, 21:41
3
Мбаппе вступил в перепалку с сенатором Парагвая: «Недостойная и презренная женщина»
Вчера, 21:19
7
Губерниев – о том, что Балогун сыграет с Бельгией: «Если европейцы не зассут, с гнетом американских феодалов можно будет справиться»
Вчера, 20:56
9
Хабиб раскрыл, чего ждет от матча Португалия – Испания
Вчера, 20:32
ФИФА вынесла итоговое решение по дисквалификации Балогуна
Вчера, 20:05
26
Ташуев сравнил Роналду и Месси
Вчера, 19:50
Трамп – об удалении Балогуна: «Так делать нельзя, это наш лучший игрок»
Вчера, 19:39
11
Губерниев – о матче Бразилия – Норвегия: «Неймар был тряпкой, а гребцы всегда побеждают»
Вчера, 19:32
5
Инфантино сделал заявление об отмене дисквалификации Балогуна
Вчера, 19:25
16
Трамп – об удалении Балогуна: «Я вообще не знал, что такое красная карточка»
Вчера, 18:44
11
ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна после угроз из США
Вчера, 18:18
12
ВидеоИгрок сборной Англии выбыл до конца ЧМ-2026 – он травмировался, радуясь победе над Мексикой
Вчера, 18:06
7
Мэддисон – о Холанде: «Такой ублюдок может и чемпионат мира выиграть»
Вчера, 17:50
12
Быстров заявил о наличии коррупции в ФИФА: «На эту ситуацию смешно смотреть»
Вчера, 17:39
1
Роналдо назвал виновных в вылете Бразилии с ЧМ-2026
Вчера, 17:32
7
Кейн стал автором уникального достижения в матче Мексика – Англия
Вчера, 17:17
1
В Госдуме не поверили, что Трамп просил ФИФА перенести дисквалификацию Балогуна
Вчера, 16:57
11
Два экс-футболиста РПЛ получили электрокары за голы на ЧМ-2026
Вчера, 16:48
6
Газзаев объяснил вылет Бразилии с ЧМ-2026
Вчера, 16:29
2
В УЕФА хотят сместить Инфантино после скандала с Балогуном
Вчера, 15:58
33
В «Зените» подвели итоги выступления Сантоса и Энрике за сборную Бразилии на ЧМ-2026
Вчера, 15:45
2
Мостовой назвал причину вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026
Вчера, 15:07
10
Три самые титулованные сборные ЧМ не вышли в 1/4 финала
Вчера, 14:54
7
Сын Плющенко: «Для меня Возинья лучше Яшина»
Вчера, 14:46
25
Реакция Губерниева на скандальную отмену дисквалификации Балогуна из сборной США
Вчера, 14:39
11
Кейн повторил бомбардирский рекорд сборной Англии на ЧМ
Вчера, 14:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+