Adidas представил мяч для финала ЧМ-2026

Состоялась презентация официального мяча для финального матча ЧМ-2026.

Его совместно представили ФИФА и компания Adidas.

Название мяча – Trionda Final. Он выполнен в белом цвете с черно-золотыми вставками и красными деталями.

На игровой снаряд нанесены названия городов, принимающих матчи чемпионата мира.

Финальный матч ЧМ-2026 запланирован на 19 июля.

Trionda Final будет использоваться, начиная со стадии 1/2 финала турнира.

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