Adidas представил мяч для финала ЧМ-2026

Состоялась презентация официального мяча для финального матча ЧМ-2026.
Его совместно представили ФИФА и компания Adidas.
Название мяча – Trionda Final. Он выполнен в белом цвете с черно-золотыми вставками и красными деталями.
На игровой снаряд нанесены названия городов, принимающих матчи чемпионата мира.
- Финальный матч ЧМ-2026 запланирован на 19 июля.
- Trionda Final будет использоваться, начиная со стадии 1/2 финала турнира.
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Источник: твиттер Adidas