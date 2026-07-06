Быстров заявил о наличии коррупции в ФИФА: «На эту ситуацию смешно смотреть»

Владимир Быстров возмущен ситуацией с форвардом сборной США Фоларином Балогуном.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.

Американцы встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Чемпионат мира в США лишний раз показывает свою клоунаду. Какие-то перерывы ввели, а теперь можно позвонить, чтобы отменить красную карточку.

А удаление было стопроцентное. Тогда непонятно, почему Месси до сих пор играет. Почему еще никто не позвонил, чтобы его удалили? Было точно такое же нарушение.

Это создает очень опасный прецедент. Теперь не на футбольном поле можно решать вопросы, а со стороны. Это лишний раз доказывает, что в ФИФА присутствует коррупция.

В здравом уме человек никогда не отменил бы карточку, как бы на него ни влияли. Правила были написаны давно: есть красная – пропускаешь матч. На эту ситуацию смешно смотреть.

Теперь все против сборной США? Да ребята тут не при чем. Больше решают те, кто сидит в кабинетах. А футболисты просто выполняют свою работу, хорошо играют на чемпионате мира. Пусть играют дальше», – сказал Быстров.

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