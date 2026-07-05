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  • Администрация Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США

Администрация Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США

Вчера, 21:37
7

Администрация президента США напрямую связывалась с ФИФА и просила главу организации Джанни Инфантино повлиять на пересмотр дисквалификации Фоларина Балогуна.

Автоматическое отстранение, наложенное на форварда американской сборной на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией, было отложено с испытательным сроком на 1 год.

В ФИФА настаивают, что Белый дом не мог повлиять на решение дисциплинарной комиссии из-за ее независимого характера, а также полномочий, предусмотренных статьей 27 дисциплинарного кодекса.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил ФИФА за принятое решение.

  • Балогун получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
  • Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

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Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X
Чемпионат мира Бельгия США Балогун Фоларин
Комментарии (7)
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R_a_i_n
1783277871
Ну конечно, фуфа независимая. Примерно как вна Украина.
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Император 1
1783280075
🤣, все поняли, что сейчас будет.
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Freyd
1783280335
Спорт в не политики??смешно
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Strige
1783280892
Да дайте уже кубок пиндосам, не стесняйтесь )))
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evgevg13
1783301729
Комментарий удален пользователем
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evgevg13
1783302849
А вот интересно:судью давшему пиндосу красную дисквалифицируют пожизненно или на определенное количество лет?
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Oldtrafford83
1783314545
Ждем финал США-Аргентина🤡💩
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