Администрация Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США

Администрация президента США напрямую связывалась с ФИФА и просила главу организации Джанни Инфантино повлиять на пересмотр дисквалификации Фоларина Балогуна.

Автоматическое отстранение, наложенное на форварда американской сборной на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией, было отложено с испытательным сроком на 1 год.

В ФИФА настаивают, что Белый дом не мог повлиять на решение дисциплинарной комиссии из-за ее независимого характера, а также полномочий, предусмотренных статьей 27 дисциплинарного кодекса.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил ФИФА за принятое решение.

Балогун получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

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