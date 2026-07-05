Реакция Трампа на приостановку дисквалификации игрока сборной США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение ФИФА по нападающему сборной Фоларину Балогуну.

Автоматическая дисквалификация футболиста на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией была отложена с испытательным сроком на 1 год.

«Спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и отменили огромную несправедливость!» – написал Трамп.

Ранее Балогун получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

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