Смородская вынесла вердикт новичку «Краснодара»: «Даже лавку не усилит»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила переход Магомеда Оздоева в «Краснодар».

33-летний полузащитник пришел из ПАОКа на правах свободного агента.

С ним заключили контракт на два года – до лета 2028-го.

Новичок выбрал 21-й игровой номер.

«Оздоев ничем не поможет «Краснодару». Невысоко ценю его, как игрока. Тем более, возраст у него уже солидный.

Я бы его не подписывала, но это дело «Краснодара». Он даже лавку не усилит, потому что будет всех баламутить. У него очень непростой характер. Когда он не играет, то видно, что он недоволен.

Конечно, при мне в «Локомотиве» было, что Оздоев высказывал недовольство тренерам. Он же уже в 18 лет считал себя невозможно великим.

Я видела лично, что Оздоев всем советовал на поле, как играть надо. Не хотели терпеть это от мальчика. Потом он ушeл в «Рубин»», – заявила Смородская.