«Краснодар» объявил о третьем летнем трансфере

«Краснодар» официально подтвердил переход экс-полузащитника сборной России Магомеда Оздоева.
С 33-летним футболистом подписали контракт на два года – до лета 2028-го.
Он был свободным агентом после ухода из греческого ПАОКа, поэтому достался краснодарцам бесплатно.
Новичок выбрал 21-й игровой номер.
- Это третий трансфер «Краснодара» текущим летом после Ильи Вахании и Даниила Уткина.
- Рыночная стоимость Оздоева – 1,2 миллиона евро.
- Он провел в ПАОКе три сезона: 141 матч, 18 голов, 9 ассистов.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»