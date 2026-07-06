«Краснодар» объявил о третьем летнем трансфере

«Краснодар» официально подтвердил переход экс-полузащитника сборной России Магомеда Оздоева.

С 33-летним футболистом подписали контракт на два года – до лета 2028-го.

Он был свободным агентом после ухода из греческого ПАОКа, поэтому достался краснодарцам бесплатно.

Новичок выбрал 21-й игровой номер.