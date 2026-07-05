Динамовец Касерес раскрыл, что сказал ему Мбаппе во время перепалки

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Килиан Мбаппе рассказал, какими репликами он обменялся с Килианом Мбаппе в ходе матча 1/8 финала ЧМ-2026.

Франция выиграла со счетом 1:0 и вышла в 1/4 на Марокко.

У Касереса и Мбаппе случилась перепалка в концовке встречи.

«К счастью, Мбаппе больше играл в центре, чем на моем фланге. Я обязан был бить его по ногам, иначе он убежал бы от меня.

Перепалка? Мбаппе спросил меня, хочу ли я его поцеловать. А я ответил: «Ну, раз уж ты здесь», – поделился подробностями напряженного разговора Касерес.

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