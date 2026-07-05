Мбаппе подружился с игроком «Динамо»

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Парагваем и Францией. У южноамериканцев играет защитник «Динамо» Хуан Касерес.

Динамовец действует в том числе против нападающего Франции Килиана Мбаппе. Они подружились.

Форвард и защитник несколько раз обнимались друг с другом и смеялись. В соцсетях шутят, что Касерес – «единственный ушастик», который светит Мбаппе, имея в виду, что Килиан ни разу не выигрывал Лигу чемпионов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Победитель встретится с Марокко в 1/4 финала.

Франция дважды выигрывала чемпионат мира.

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