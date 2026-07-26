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Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»

Вчера, 22:15
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Нападающий «РБ Лейпциг» Ян Диоманде перешел в «Реал». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы окончательно договорились о трансфере. Сумма сделки превысит 100 миллионов евро.

В ближайшее время 19-летний вингер отправится в Мадрид, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Реалом». Срок его соглашения будет рассчитан до 2031 года.

  • «Лейпциг» год назад купил Диоманде у «Леганеса» за 20 млн евро.
  • В дебютном сезоне он забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Диоманде играл за Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Германия. Бундеслига Испания. Примера РБ Лейпциг Реал Диоманде Ян
Комментарии (1)
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FCSpartakM
1785098093
куда его там ставить только. Пришел Моур и состав уже сейчас в переизбытке качественных игроков.
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