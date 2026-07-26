Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»

Нападающий «РБ Лейпциг» Ян Диоманде перешел в «Реал». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.
Клубы окончательно договорились о трансфере. Сумма сделки превысит 100 миллионов евро.
В ближайшее время 19-летний вингер отправится в Мадрид, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Реалом». Срок его соглашения будет рассчитан до 2031 года.
- «Лейпциг» год назад купил Диоманде у «Леганеса» за 20 млн евро.
- В дебютном сезоне он забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
- Диоманде играл за Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026.
Источник: твиттер Фабрицио Романо