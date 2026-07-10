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Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле

10 июля, 01:14
7

Кристиан Эриксен, полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Дании, намерен продолжить карьеру, несмотря на предупреждения кардиологов о риске повторного коллапса.

  • 34-летний футболист 7 июня потерял сознание в товарищеском матче против Украины. Установленный в 2021 году кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) сработал и восстановил сердечный ритм.
  • В 2021-м Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией.
  • Контракт Эриксена с «Вольфсбургом» рассчитан до лета 2027 года.

«Кристиан Эриксен в ближайшее время приступит к индивидуальной программе реабилитации. После беседы с управляющим директором клуба Дитером Хекингом было решено, что игрок пройдет ее в Дании», – говорится в заявлении «Вольфсбурга».

Датский кардиолог Хеннинг Мелгаард в беседе с Bold заявил, что Эриксену не следует возвращаться в футбол.

«Большинство элитных спортсменов завершают карьеру после установки ИКД. Наша четкая рекомендация, основанная на европейских и американских исследованиях, состоит в том, что выступления в профессиональном спорте с ИКД крайне нежелательны. Мы знаем, что в какой-то момент он снова потеряет сознание. Это случится снова», – сказал Мелгаард.

Сам Эриксен на следующий день после инцидента отметил, что ситуация отличается от той, что произошла в 2021 году.

«Разряд моего ИКД сильно повлиял на меня и мою семью, но я хочу всех заверить – это была другая ситуация по сравнению с 2021-м. Я чувствую себя хорошо, мое восстановление уже началось. Мой ИКД сделал именно то, для чего был создан: защитил меня, когда это потребовалось», – заявил полузащитник.

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Источник: Daily Mail
Германия. Бундеслига Дания. Суперлига Вольфсбург Дания Эриксен Кристиан
Комментарии (7)
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tradrenkow
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Mirak92
1783640104
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Snek
1783649336
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BRO_football
1783661632
Денег ему мало. Ещё больше хочет заработать.
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Из Твери Леха
1783662194
По ходу мужик прямо на поле хочет умереть.
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FFR
1783664497
Не стоит рисковать жизнью.
Ответить
k611
1783675270
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