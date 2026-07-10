Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле

Кристиан Эриксен, полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Дании, намерен продолжить карьеру, несмотря на предупреждения кардиологов о риске повторного коллапса.

34-летний футболист 7 июня потерял сознание в товарищеском матче против Украины. Установленный в 2021 году кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) сработал и восстановил сердечный ритм.

В 2021-м Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией.

Контракт Эриксена с «Вольфсбургом» рассчитан до лета 2027 года.

«Кристиан Эриксен в ближайшее время приступит к индивидуальной программе реабилитации. После беседы с управляющим директором клуба Дитером Хекингом было решено, что игрок пройдет ее в Дании», – говорится в заявлении «Вольфсбурга».

Датский кардиолог Хеннинг Мелгаард в беседе с Bold заявил, что Эриксену не следует возвращаться в футбол.

«Большинство элитных спортсменов завершают карьеру после установки ИКД. Наша четкая рекомендация, основанная на европейских и американских исследованиях, состоит в том, что выступления в профессиональном спорте с ИКД крайне нежелательны. Мы знаем, что в какой-то момент он снова потеряет сознание. Это случится снова», – сказал Мелгаард.

Сам Эриксен на следующий день после инцидента отметил, что ситуация отличается от той, что произошла в 2021 году.

«Разряд моего ИКД сильно повлиял на меня и мою семью, но я хочу всех заверить – это была другая ситуация по сравнению с 2021-м. Я чувствую себя хорошо, мое восстановление уже началось. Мой ИКД сделал именно то, для чего был создан: защитил меня, когда это потребовалось», – заявил полузащитник.