Третий бомбардир в истории Чехии объявил об уходе из сборной после вылета с ЧМ-2026

Нападающий «Байера» Патрик Шик решил закончить международную карьеру в 30-летнем возрасте.

Он объявил об уходе из сборной Чехии после ее вылета с чемпионата мира-2026.

«Сегодня моя глава в сборной закрывается. Это не импульсивное решение, оно было принято не в одночасье. Я долго об этом думал и вынашивал эту идею.

Это путешествие было полно эмоций, радости и разочарований, побед и трудностей. Я всегда старался отдавать все силы и представлять нашу страну наилучшим образом.

Я горжусь тем, чего добился в национальной команде. Но в то же время есть ощущение, что чешский футбол может предложить гораздо больше, чем было продемонстрировано в последние годы.

Нужно посмотреть правде в глаза и изменить многое из того, что не работает в долгосрочной перспективе. Я говорю это не от гнева или разочарования. Я говорю это, потому что мне небезразличен чешский футбол.

Спасибо всем болельщикам, партнерам по команде и людям, которые поддерживали меня. Для меня было честью носить эту футболку😉», – написал Шик в соцсетях.