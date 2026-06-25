Третий бомбардир в истории Чехии объявил об уходе из сборной после вылета с ЧМ-2026

Нападающий «Байера» Патрик Шик решил закончить международную карьеру в 30-летнем возрасте.
Он объявил об уходе из сборной Чехии после ее вылета с чемпионата мира-2026.
«Сегодня моя глава в сборной закрывается. Это не импульсивное решение, оно было принято не в одночасье. Я долго об этом думал и вынашивал эту идею.
Это путешествие было полно эмоций, радости и разочарований, побед и трудностей. Я всегда старался отдавать все силы и представлять нашу страну наилучшим образом.
Я горжусь тем, чего добился в национальной команде. Но в то же время есть ощущение, что чешский футбол может предложить гораздо больше, чем было продемонстрировано в последние годы.
Нужно посмотреть правде в глаза и изменить многое из того, что не работает в долгосрочной перспективе. Я говорю это не от гнева или разочарования. Я говорю это, потому что мне небезразличен чешский футбол.
Спасибо всем болельщикам, партнерам по команде и людям, которые поддерживали меня. Для меня было честью носить эту футболку😉», – написал Шик в соцсетях.
- Чехия заняла последнее место в группе ЧМ-2026 с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей.
- Шик выступал за сборную с 2016 года, забив 26 голов в 56 матчах.
- В рейтинге лучших бомбардиров чешской национальной команды он уступает только Милану Барошу (41) и Яну Коллеру (55).