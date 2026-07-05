В «Баварии» прояснили будущее 150-миллионного Олисе

Защитник «Баварии» Дайот Упамекано ответил на вопрос, останется ли Майкл Олисе в мюнхенском клубе.
Сейчас оба футболиста выступают за сборную Франции на ЧМ-2026.
– Ходит много слухов, связывающих Майкла Олисе с «Реалом». Ты советовал ему остаться?
– Он остается, он остается.
- Олисе перешeл в «Баварию» в 2024 году. В прошлом сезоне он провeл 52 матча, забил 22 гола и сделал 31 ассист.
- В составе мюнхенцев вингер дважды стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
Источник: Bayern & Germany