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В «Баварии» прояснили будущее 150-миллионного Олисе

5 июля, 17:23
1

Защитник «Баварии» Дайот Упамекано ответил на вопрос, останется ли Майкл Олисе в мюнхенском клубе.

Сейчас оба футболиста выступают за сборную Франции на ЧМ-2026.

– Ходит много слухов, связывающих Майкла Олисе с «Реалом». Ты советовал ему остаться?

Он остается, он остается.

  • Олисе перешeл в «Баварию» в 2024 году. В прошлом сезоне он провeл 52 матча, забил 22 гола и сделал 31 ассист.
  • В составе мюнхенцев вингер дважды стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
  • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Реал Франция Упамекано Дайот Олисе Майкл
Комментарии (1)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1783261775
Против ПСЖ показал себя очень средним игроком,150млн он явно не стоит.
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