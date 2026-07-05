В «Баварии» прояснили будущее 150-миллионного Олисе

Защитник «Баварии» Дайот Упамекано ответил на вопрос, останется ли Майкл Олисе в мюнхенском клубе.

Сейчас оба футболиста выступают за сборную Франции на ЧМ-2026.

– Ходит много слухов, связывающих Майкла Олисе с «Реалом». Ты советовал ему остаться?

– Он остается, он остается.