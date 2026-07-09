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  • Названа сумма, которую «Барселона» предложила за трансфер Адейеми

Названа сумма, которую «Барселона» предложила за трансфер Адейеми

Сегодня, 12:15

«Барселона» и дортмундская «Боруссия» пока не достигли соглашения по трансферу вингера Карима Адейеми.

Первоначальное официальное предложение каталонцев составило 20 миллионов евро. Эта сумма не соответствует ожиданиям немецкого клуба.

По данным Bild, сумма трансфера может составить 40 миллионов евро, а с учетом бонусов превысить 50 миллионов. Кроме того, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик и Адейеми уже провели личную встречу.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что вингер уже согласовал условия контракта с «Барселоной».

Действующий контракт 24-летнего игрока с «Боруссией Д» рассчитан до середины 2027 года. Адейеми не собирается продлевать соглашение. Теперь «Барселона» усиливает давление для осуществления трансфера.

  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
  • В этом сезоне Адейеми провел за «Боруссию Д» 39 матчей, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.

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Источник: Sky Sport Deutschland
Испания. Примера Германия. Бундеслига Боруссия Д Барселона Адейеми Карим
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