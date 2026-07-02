«Спартак» близок к трансферу испанского защитника за 4+ миллиона

«Спартак» завершает переход флангового защитника Виктора Парады из «Алавеса».
Сумма сделки превысит 4 миллиона евро. Сам игрок уже дал согласие на продолжение карьеры в РПЛ.
- Парада провел продуктивный сезон-2024/25 за «Алавес». Он начинал чемпионат как левый защитник, а ближе к концу сезона действовал в центре обороны. Универсальность футболиста привлекла внимание на трансферном рынке.
- Контракт Парады с «Алавесом» рассчитан до 2029 года. Прошлым летом клуб продлил соглашение на фоне прогресса игрока. За последний год рыночная стоимость защитника выросла более чем на 1,5 млн евро и достигла 2 млн. «Алавес» будет рассматривать предложения значительно выше этой суммы.
- Парада – воспитанник «Алавеса», в академию которого он перешел из системы «Ред Булл». В сезоне-2023/24 он выступал в аренде за «Мирандес», где стал одним из ключевых игроков команды, едва не вышедшей в Примеру.
Источник: El Correo