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  • «Спартак» близок к трансферу испанского защитника за 4+ миллиона

«Спартак» близок к трансферу испанского защитника за 4+ миллиона

Вчера, 20:16
5

«Спартак» завершает переход флангового защитника Виктора Парады из «Алавеса».

Сумма сделки превысит 4 миллиона евро. Сам игрок уже дал согласие на продолжение карьеры в РПЛ.

  • Парада провел продуктивный сезон-2024/25 за «Алавес». Он начинал чемпионат как левый защитник, а ближе к концу сезона действовал в центре обороны. Универсальность футболиста привлекла внимание на трансферном рынке.
  • Контракт Парады с «Алавесом» рассчитан до 2029 года. Прошлым летом клуб продлил соглашение на фоне прогресса игрока. За последний год рыночная стоимость защитника выросла более чем на 1,5 млн евро и достигла 2 млн. «Алавес» будет рассматривать предложения значительно выше этой суммы.
  • Парада – воспитанник «Алавеса», в академию которого он перешел из системы «Ред Булл». В сезоне-2023/24 он выступал в аренде за «Мирандес», где стал одним из ключевых игроков команды, едва не вышедшей в Примеру.

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Источник: El Correo
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Алавес Спартак Парада Виктор
Комментарии (5)
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oyabun
1783015239
Очень ждём. Но ещё больше ждём нового нападающего.
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_Sasha_
1783022436
Угальде ещё свое покажет, главное Денисова не ставить в основу, привезет голы, да ещё сам себе штук 5 воткнет.
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alefreddy
1783056844
Джику на выход получается или левого будет исполнять
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Иван Петров 1986
1783057567
Посмотрим.
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_Sasha_
1783063214
Пока Денисов в команде, будут привозы...
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