«Реал» может отдать вингера в аренду «Бенфике»

«Бенфика» заинтересовалась вингером «Реала» Франко Мастантуоно.
Мадридцы хотят отдать игрока в аренду без права выкупа и вариант с его переходом в клуб из Лиссабона пока наиболее вероятный.
Сообщалось, что за ситуацией следят более 5 клубов, в том числе «Фиорентина».
- В прошлом сезоне 18-летний Мастантуоно провел за «Реал» 35 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с «Мадридом» рассчитан до середины 2031 года.
- Вингер провел 4 матча за сборную Аргентины, но не попал в состав на ЧМ-2026.
Источник: страница Серхио Валентина в соцсети X