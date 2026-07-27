«Реал» может отдать вингера в аренду «Бенфике»

«Бенфика» заинтересовалась вингером «Реала» Франко Мастантуоно.

Мадридцы хотят отдать игрока в аренду без права выкупа и вариант с его переходом в клуб из Лиссабона пока наиболее вероятный.

Сообщалось, что за ситуацией следят более 5 клубов, в том числе «Фиорентина».