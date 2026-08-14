Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером

Родри, полузащитник «Манчестер Сити» и обладатель «Золотого мяча» 2024 года, вернулся из отпуска необычным способом – его заметили на рейсе самого обычного лоукостера.
После отдыха испанец летел из Мадрида в Англию и вместе с остальными пассажирами стоял в общей очереди, ничем не выдавая своего статуса.
Хавбек надел кепку и очки, однако его узнали по чемодану, на котором нанесены имя, флаг Испании и игровой номер.
- Родри вместе со сборной Испании выиграл Евро-2024, а осенью получил «Золотой мяч».
- В 2026 году испанцы с Родри выиграли чемпионат мира.
- Купить игрока пытается «Барселона».
Источник: «Бомбардир»