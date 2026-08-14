Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны

«Эспаньол» интересуется защитником «Зенита» Ваней Дркушичем.
Кандидатуру словенского футболиста в каталонском клубе продвигает исполнительный директор Рамон Мончи. В футбольном мире его прежде всего ассоциируют с «Севильей», которая гремела на всю Европу.
«Важно при этом учитывать, что сделка с испанцами закроется только с полного согласия «Зенита» и при отсутствии каких-либо казусов по оплате. Так что в истории перехода Дркушича в «Эспаньол» ставим пока легкую запятую, а не жирную точку», – написал источник.
- Ранее о трансфере Вани почти договорился ПАОК.
- Дркушич выступает за сборную Словении. В 2024 году защитник перешел в «Зенит» из «Сочи».
- В составе «Зенита» он провел 46 матчей без голевых действий.
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова