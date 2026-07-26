«Реал» указал сумму, за которую готов продать Винисиуса

«Реал» назвал сумму, за которую готов отпустить вингера Винисиуса Жуниора, – 160 миллионов евро с учeтом фиксированной части и бонусов.

Президент клуба Флорентино Перес обозначил не подлежащее обсуждению условие: если предложение не достигает этой отметки, мадридцы даже не сядут за стол переговоров.

Контракт Винисиуса истекает 30 июня 2027 года. Переговоры о продлении соглашения не продвигаются уже несколько месяцев. Эта ситуация активизировала рынок: по информации The Athletic, «Арсенал» изучает возможность приобретения бразильца. Однако клуб из Лондона предпримет конкретные шаги только в случае подтверждения того, что Винисиус не продлит контракт с «Реалом».

«Реал» не намерен терять игрока такого уровня бесплатно и одновременно хочет установить достаточно высокую планку, чтобы отсечь спекулятивные запросы. Схема сделки предполагает фиксированный платеж и пакет бонусов, привязанных к результатам и трофеям.

На следующей неделе «Реал» и Винисиус проведут решающий раунд переговоров о новом контракте. Если прогресса не будет, клуб откроется для предложений, но исключительно на своих условиях.

26-летний Винисиус провeл за «Реал» 375 матчей, забил 128 голов и отдал 100 голевых передач.