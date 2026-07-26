Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» указал сумму, за которую готов продать Винисиуса

Сегодня, 11:29
1

«Реал» назвал сумму, за которую готов отпустить вингера Винисиуса Жуниора, – 160 миллионов евро с учeтом фиксированной части и бонусов.

Президент клуба Флорентино Перес обозначил не подлежащее обсуждению условие: если предложение не достигает этой отметки, мадридцы даже не сядут за стол переговоров.

Контракт Винисиуса истекает 30 июня 2027 года. Переговоры о продлении соглашения не продвигаются уже несколько месяцев. Эта ситуация активизировала рынок: по информации The Athletic, «Арсенал» изучает возможность приобретения бразильца. Однако клуб из Лондона предпримет конкретные шаги только в случае подтверждения того, что Винисиус не продлит контракт с «Реалом».

«Реал» не намерен терять игрока такого уровня бесплатно и одновременно хочет установить достаточно высокую планку, чтобы отсечь спекулятивные запросы. Схема сделки предполагает фиксированный платеж и пакет бонусов, привязанных к результатам и трофеям.

На следующей неделе «Реал» и Винисиус проведут решающий раунд переговоров о новом контракте. Если прогресса не будет, клуб откроется для предложений, но исключительно на своих условиях.

26-летний Винисиус провeл за «Реал» 375 матчей, забил 128 голов и отдал 100 голевых передач.

  • Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года.
  • В составе мадридского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов.
  • В 2024 году форвард получил награду лучшему футболисту сезона по версии ФИФА.

Еще по теме:
«Арсенал» рассматривает подписание Винисиуса
Винисиус изменил внешность 7
Символическая сборная ЧМ-2026 4
Источник: Sport.es
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Винисиус
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1785061010
За это обезьяну бестолковую и копейку жалко отдать
Ответить
Главные новости
Губерниев назвал ошибкой приглашение Шварца в «Динамо»
16:40
Ещенко высказался об уходе Барко из «Спартака»
16:28
1
«Родина» хочет подписать игроков «Зенита» и «Динамо»
16:19
Стали известны долги «Аль-Насра» – у клуба Роналду серьезные финансовые проблемы
15:50
4
Реакция Губерниева на 3:0 «Спартака» с «Родиной»
15:38
3
Макаров отреагировал на хейт фанатов «Динамо»
15:21
Круговой рассказал о предложениях из Европы этим летом: «Одно точно было»
14:40
2
«Печально все»: Бакаев – о судействе в матче со «Спартаком»
14:20
14
В Италии высказались против назначения Пирло из-за его связей с Россией
13:49
17
«А что я, должен плакать?» Зобнин – о скандале в матче с «Зенитом»
13:30
6
Все новости
Все новости
Умяров высказался об интересе из Испании
12:48
3
«Реал» указал сумму, за которую готов продать Винисиуса
11:29
1
Овечкин описал финал ЧМ-2026 одним прилагательным
09:57
1
Парада поделился впечатлениями от дебюта за «Спартак»
Вчера, 23:41
1
Тренер «Родины» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
Вчера, 23:15
3
«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего
Вчера, 22:28
«Арсенал» рассматривает подписание Винисиуса
Вчера, 16:14
Диоманде перейдет в «Реал» за 115-120 миллионов
Вчера, 14:24
1
Фото«Атлетико» купил полузащитника «ПСЖ» за 35 миллионов
Вчера, 11:31
«Реал» предложил 100 миллионов за 19-летнего нападающего
Вчера, 08:45
1
США заберут у Испании треть призовых за титул ЧМ-2026
24 июля
16
Аршавин определил сильнейшую команду ЧМ-2026
24 июля
Кержаков определил, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году
23 июля
3
В «Динамо» заявили о карьерной ошибке Захаряна
23 июля
5
ФотоСамый дорогой защитник мира сфотографировался с российской звездой
23 июля
3
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился о контракте с «Реалом»
23 июля
Фото«Барселона» купила игрока «Боруссии» за 22+7 миллионов
23 июля
Стало известно, почему автор победного гола Испании на ЧМ-2026 может уйти в «ПСЖ»
23 июля
1
«Реал» хочет отдать в аренду аргентинца
23 июля
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
«Зенит» может подписать игрока сборной Колумбии за 20 миллионов
23 июля
5
Мбаппе убедил Олисе на переход в «Реал»
22 июля
2
Аршавин объяснил, почему Ямаль никогда не будет как Месси
22 июля
6
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
9
Фанаты заподозрили «договорняк» в финале ЧМ-2026
22 июля
20
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
7
Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026
22 июля
5
ФотоВинисиус изменил внешность
22 июля
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+