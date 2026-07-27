Винисиус может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Арсенала»

«Арсенал» всерьез заинтересован в подписании Винисиуса.

Лондонский клуб хочет заполучить бразильского футболиста в том случае, если тот не продлит контракт с «Реалом». Нынешнее соглашение нападающего с мадридцами истекает летом 2027 года.

«Арсенал» готов сделать Винисиуса самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Его зарплата в случае перехода будет составлять более 400 тысяч фунтов в неделю (20,8 миллионов фунтов в год).