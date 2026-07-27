Винисиус может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Арсенала»

«Арсенал» всерьез заинтересован в подписании Винисиуса.
Лондонский клуб хочет заполучить бразильского футболиста в том случае, если тот не продлит контракт с «Реалом». Нынешнее соглашение нападающего с мадридцами истекает летом 2027 года.
«Арсенал» готов сделать Винисиуса самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Его зарплата в случае перехода будет составлять более 400 тысяч фунтов в неделю (20,8 миллионов фунтов в год).
- Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года.
- В составе мадридского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов.
- В 2024 году форвард получил награду лучшему футболисту сезона по версии ФИФА.
Источник: The Telegraph