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  • Винисиус может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Арсенала»

Винисиус может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Арсенала»

Сегодня, 00:36
2

«Арсенал» всерьез заинтересован в подписании Винисиуса.

Лондонский клуб хочет заполучить бразильского футболиста в том случае, если тот не продлит контракт с «Реалом». Нынешнее соглашение нападающего с мадридцами истекает летом 2027 года.

«Арсенал» готов сделать Винисиуса самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Его зарплата в случае перехода будет составлять более 400 тысяч фунтов в неделю (20,8 миллионов фунтов в год).

  • Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года.
  • В составе мадридского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов.
  • В 2024 году форвард получил награду лучшему футболисту сезона по версии ФИФА.

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Источник: The Telegraph
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Арсенал Винисиус
Комментарии (2)
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Император 1
1785102714
Пусть в Реале остаётся.
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Snek
1785104786
Нафига он там нужен?
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