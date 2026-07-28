Стало известно, почему «Арсенал» заинтересовался Винисиусом

В подписании вингера «Реала» Винисиуса заинтересован главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Он настолько увлечен этой идеей, что внутри лондонской команды трансфер форварда рассматривается как главная цель.

При этом Винисиус является лишь одним из нескольких вариантов «канониров» для укрепления левого фланга атаки.

«Арсенал» проявляет интерес к бразильцу, поскольку тот пока он не продлил контракт с «Реалом».