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«Реал» сделал предложение Винисиусу

Сегодня, 08:30
1

«Реал» направил вингеру Винисиусу и его агентам предложение о продлении контракта.

Клуб рассчитывает достичь соглашения с игроком после нескольких месяцев переговоров. Мадридцы осведомлены об интересе со стороны «Арсенала».

Лондонцы, в свою очередь, готовят первое официальное предложение по трансферу. Представители футболиста были об этом проинформированы.

Ранее сообщалось, что Винисиус хочет обсудить с руководством «Реала» роль в новом проекте Жозе Моуринью и понять, соответствует ли предложенная зарплата его статусу. Бразилец рассчитывает получать около 20 миллионов евро после уплаты налогов за сезон.

  • Нынешний контракт 26-летнего игрока с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.
  • В прошлом сезоне он провел за клуб 53 матча, забил 22 гола, сделал 14 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

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Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Арсенал Винисиус
Комментарии (1)
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FFR
1785217723
Аппетит хороший у Винисиуса, а что разве Арсенал готов дать ему такие деньги?
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