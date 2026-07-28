«Реал» сделал предложение Винисиусу

«Реал» направил вингеру Винисиусу и его агентам предложение о продлении контракта.
Клуб рассчитывает достичь соглашения с игроком после нескольких месяцев переговоров. Мадридцы осведомлены об интересе со стороны «Арсенала».
Лондонцы, в свою очередь, готовят первое официальное предложение по трансферу. Представители футболиста были об этом проинформированы.
Ранее сообщалось, что Винисиус хочет обсудить с руководством «Реала» роль в новом проекте Жозе Моуринью и понять, соответствует ли предложенная зарплата его статусу. Бразилец рассчитывает получать около 20 миллионов евро после уплаты налогов за сезон.
- Нынешний контракт 26-летнего игрока с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.
- В прошлом сезоне он провел за клуб 53 матча, забил 22 гола, сделал 14 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.