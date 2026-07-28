«Реал» сделал предложение Винисиусу

«Реал» направил вингеру Винисиусу и его агентам предложение о продлении контракта.

Клуб рассчитывает достичь соглашения с игроком после нескольких месяцев переговоров. Мадридцы осведомлены об интересе со стороны «Арсенала».

Лондонцы, в свою очередь, готовят первое официальное предложение по трансферу. Представители футболиста были об этом проинформированы.

Ранее сообщалось, что Винисиус хочет обсудить с руководством «Реала» роль в новом проекте Жозе Моуринью и понять, соответствует ли предложенная зарплата его статусу. Бразилец рассчитывает получать около 20 миллионов евро после уплаты налогов за сезон.