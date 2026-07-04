Сменился самый популярный вратарь в мире

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал самым популярным голкипером в мире.

У него уже 18,5 миллиона подписчиков в соцсети. Он опередил Тибо Куртуа из «Реала» и сборной Бельгии, у которого 18 миллионов подписчиков.

Аргентина победила Кабо-Верде со счетом 3:2 в 1/16 финала чемпионата мира.

Дебютант турнира дважды отыгрывался, а решающий гол пропустил лишь на 111-й минуте.

В 1/8 финала аргентинцы вышли на Египет.

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