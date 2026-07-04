ЧМ-2026. Аргентина в экстра-тайме победила Кабо-Верде (3:2), у Месси 1+1

Аргентина прошла Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами. Основное время игры закончилось со счетом 1:1. В в экстра-тайме аргентинцы победили со счетом 2:1.
Лионель Месси забил гол и сделал результативную передачу.
В 1/8 финала турнира Аргентина сыграет с Египтом. Встреча пройдет 7 июля в Атланте.
Чемпионат мира. 1/16 финала
Аргентина - Кабо-Верде - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Месси, 29; 1:1 - Д. Дуарте, 59; 2:1 - Л. Мартинес, 92; 2:2 - С. Лопеш Кабрал, 103; 3:2 - Д. Борхес, 111 (в свои ворота).
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Источник: «Бомбардир»