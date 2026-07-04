ЧМ-2026. Аргентина в экстра-тайме победила Кабо-Верде (3:2), у Месси 1+1

Голы: 1:0 - Л. Месси, 29; 1:1 - Д. Дуарте, 59; 2:1 - Л. Мартинес, 92; 2:2 - С. Лопеш Кабрал, 103; 3:2 - Д. Борхес, 111 (в свои ворота).