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  • ЧМ-2026. Аргентина в экстра-тайме победила Кабо-Верде (3:2), у Месси 1+1

ЧМ-2026. Аргентина в экстра-тайме победила Кабо-Верде (3:2), у Месси 1+1

Сегодня, 03:44
25

Аргентина прошла Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами. Основное время игры закончилось со счетом 1:1. В в экстра-тайме аргентинцы победили со счетом 2:1.

Лионель Месси забил гол и сделал результативную передачу.

В 1/8 финала турнира Аргентина сыграет с Египтом. Встреча пройдет 7 июля в Атланте.

Чемпионат мира. 1/16 финала
Аргентина - Кабо-Верде - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: 1:0 - Л. Месси, 29; 1:1 - Д. Дуарте, 59; 2:1 - Л. Мартинес, 92; 2:2 - С. Лопеш Кабрал, 103; 3:2 - Д. Борхес, 111 (в свои ворота).
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Кабо-Верде Аргентина
Комментарии (25)
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DemSerg
1783125968
С такой игрой аргентина пролетит мимо финала точно. И поделом. Кабо Верде респект!
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Mr.
1783126046
Просто офигенный матч, островитяне наравне играли с чемпионами мира.
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TOMSON
1783126090
Вот тебе и дебютанты… В концовочке, как прижали Аргентину! Очень крутой матч..
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ZAITZEFF2011
1783126119
Отличная игра!!! Аргентина поедет домой без кубка мира с такой игрой.
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TOMSON
1783126216
Я дважды спать хотел идти, хорошо не пошел)
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subbotaspartak
1783126225
Болею за Мессии, не за Аргентину, можно сказать: наши выиграли. Гол на скорости принял и забил, что ещё в футболе надо? После двух его угловых забиты голы, что ещё в футболе надо?
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гууд
1783126269
ну вот как??? жаль, до последнего верил в парней. Кобо-Верцы (надеюсь что так) красавчики! лучшая команда этого ЧМ.
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Alex Flash
1783126403
В Майами жара. Аргентина хотела сыграть и потратить меньше сил. Но не получилось. Вердянцы использовали минимум моментов.они какие-то двужильные. Сказываются африканские корни. Первый раз на чм и такой результат. Просто непредсказуемый Сравнение с Египтом здесь просто неуместно.
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Niklas80
1783140469
Сетка у Аргентины, начиная с группового этапа, - просто сказка. Так и четвертьфинала доползти можно.
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Psih86
1783144609
Этот Кабо Верде и мокрого места не оставит от нашей сборной. Действительно офигенная команда, не повезло, что на Аргентину попали, могли и дальше пройти.
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