- 13 сентября 2022
- 13:00 Агент Ленини рассказал, почему игрок сборной Кабо-Верде перешел в «Краснодар» 1
- 12 сентября 2022
- 19:01 Агент Ленини сообщил, когда новичок «Краснодара» прилетит в Россию
- 8 сентября 2022
- 15:33 «Краснодар» купил опорника «Шавиша» Ленини 5
- 7 сентября 2022
- 18:37 Фото «Краснодар» купил 24-летнего ангольца Баши
- 6 сентября 2022
- 14:52 Тренер «Шавиша» подтвердил переход Баши в «Краснодар» 1
- 2 сентября 2022
- 16:08 «Краснодар» согласовал контракт с полузащитником «Шавиша»
- 1 сентября 2022
- 21:13 «Краснодар» интересуется полузащитником сборной Анголы
- 19 января 2019
- 06:58 Пепе спустя 12 лет вновь сыграл за «Порту» в Примейре
- 17 декабря 2016
- 23:36 Жорже Симао – новый главный тренер «Браги»