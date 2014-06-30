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Стадион:
Мунисипаль
Сайт:
http://www.gdchaves.pt/
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Фото
Возинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
Трансфер 40-летнего Возиньи в «Коло-Коло» сорвался
1 августа
Стал известен новый клуб 40-летнего Возиньи
25 июля
1
Фото
Официальная символическая сборная ЧМ-2026
23 июля
8
Сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков
22 июля
2
Топ-10 игроков ЧМ-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы
21 июля
1
Аршавин выявил феноменального игрока на ЧМ-2026 – это не Месси
17 июля
1
Агент 40-летнего Возиньи прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»
9 июля
6
Реакция Пономарева на слова Плющенко-младшего, что Возинья лучше Яшина
7 июля
11
Сын Плющенко: «Для меня Возинья лучше Яшина»
6 июля
25
Обращение Месси к 40-летнему вратарю Кабо-Верде Возинье
4 июля
Сменился самый популярный вратарь в мире
4 июля
У вратаря Возиньи больше обводок в плей-офф ЧМ-2026, чем у Роналду
4 июля
Вратарь Кабо-Верде Возинья прокомментировал поражение от Аргентины
4 июля
Мостовой: «Если бы я поехал на ЧМ в своей лучшей форме, на меня подписалось бы больше 15 миллионов человек»
30 июня
14
40-летний Возинья прокомментировал предстоящий матч против Месси
27 июня
2
Аршавин прокомментировал трансфер 40-летнего вратаря Кабо-Верде в Россию
22 июня
1
Дмитриев: «Довбня мог бы играть на ЧМ-2026, как Возинья»
22 июня
«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026
21 июня
Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей
19 июня
3
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России
19 июня
9
Фото
Символическая сборная 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta
18 июня
3
40-летнего Возинью из Кабо-Верде сравнили с Яшиным: «Вы не представляете, что этот человек значит для нас»
16 июня
2
Видео
40-летний вратарь Кабо-Верде звал на свидание российскую блогершу
16 июня
9
40-летний вратарь Кабо-Верде объяснил, почему плакал после игры с Испанией
16 июня
4
Погба восхитился игрой футболиста на ЧМ-2026: «Это действительно нечто»
16 июня
4
На 40-летнего вратаря Кабо-Верде за несколько часов подписались 2,5 миллиона человек
16 июня
3
Видео
«Бенфика» трижды не забила пенальти в матче с аутсайдером Примейры
2024.03.30 15:33
Несколько клубов РПЛ интересуются защитником сборной Кабо-Верде
2023.07.13 19:52
Агент Ленини рассказал, почему игрок сборной Кабо-Верде перешел в «Краснодар»
2022.09.13 13:00
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2
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Вчера, 22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
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Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
Вчера, 21:57
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