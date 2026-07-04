Вратарь Кабо-Верде Возинья прокомментировал поражение от Аргентины

Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Диас Возинья высказался о вылете своей команды с ЧМ-2026.
- Аргентина победила Кабо-Верде со счетом 3:2 в 1/16 финала чемпионата мира.
- Дебютант турнира дважды отыгрывался, а решающий гол пропустил лишь на 111-й минуте.
- В 1/8 финала аргентинцы вышли на Египет.
«Наша команда боролась. Команда сделала все возможное, чтобы выиграть матч. Но нам это не удалось. Мы расстроены результатом.
Однако у нас есть все основания быть довольными и гордиться матчем и всем, чего мы достигли на чемпионате мира.
Мы достойно представили Кабо-Верде как сборная для большинства стран мира. Мы боролись на равных с Аргентиной», – заявил Возинья.
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Источник: ESPN