Вратарь Кабо-Верде Возинья прокомментировал поражение от Аргентины

Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Диас Возинья высказался о вылете своей команды с ЧМ-2026.

Аргентина победила Кабо-Верде со счетом 3:2 в 1/16 финала чемпионата мира.

Дебютант турнира дважды отыгрывался, а решающий гол пропустил лишь на 111-й минуте.

В 1/8 финала аргентинцы вышли на Египет.

«Наша команда боролась. Команда сделала все возможное, чтобы выиграть матч. Но нам это не удалось. Мы расстроены результатом.

Однако у нас есть все основания быть довольными и гордиться матчем и всем, чего мы достигли на чемпионате мира.

Мы достойно представили Кабо-Верде как сборная для большинства стран мира. Мы боролись на равных с Аргентиной», – заявил Возинья.

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