В воскресенье, 5 июля, пройдут два матча 1/8 финала. Парагвай встретится с Францией, а Бразилия сразится с Норвегией. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

5 июля, воскресенье

Парагвай – Франция

Начало матча: 0:00

1/8 финала

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Бразилия – Норвегия