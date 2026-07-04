В воскресенье, 5 июля, пройдут два матча 1/8 финала. Парагвай встретится с Францией, а Бразилия сразится с Норвегией. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
5 июля, воскресенье
Парагвай – Франция
- Начало матча: 0:00
- 1/8 финала
- Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Бразилия – Норвегия
- Начало матча: 23:00
- 1/8 финала
- Стадион: «Метлайф Стэдиум» (Ист-Ратерфорд)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Источник: «Бомбардир»